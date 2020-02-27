'Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' diyen kadın tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile tutuklanan Nikar Deliormanlı tahliye edildi.