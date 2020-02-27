Ceren Damar cinayeti davası istinafa taşınacak

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatı Prof. Dr. Arslan, sanık hakkında verilen hükmü istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesinin avukatı Prof. Dr. Çetin Arslan, gerekçeli kararın yazılmasının ardından hükmü istinafa taşıyacaklarını belirten dilekçeyi, davayı gören Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiklerini söyledi.

Sanığın 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından da cezalandırılması gerektiğini belirten Arslan, bu yönüyle kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini kaydetti.

Ceren'in 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, sanık Hikmet'i 21 Şubat'ta 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti.

Hikmet'e, ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl ve 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıl hapis cezası verilmişti.