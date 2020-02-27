Koronavirüs nedeniyle 150 bin rezervasyon iptal edilebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle İran ile sınırların kapatılması, Nevruz Bayramı nedeniyle Türkiye’ye gelecek İranlı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oluyor.

İran’da ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası Türkiye’nin aldığı önlemler, Nevruz Bayramı’nda ülkeye gelecek turistlerin rezervasyonlarının acenteler tarafından iptal edilmeye başlanmasına neden oldu. Daha önce Denizli, Nevşehir ve İstanbul’da koronavirüs nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal edilmişti. Şimdi de Van’da 150 bin kişilik rezervasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi söz konusu.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre Koronavirüs nedeniyle iptal edilen rezervasyonlarla ilgili Van Otelciler Derneği (VANODER) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Yeşilağaç bir açıklama yaptı. Yeşilağaç, İran ile sınır kapılarının kapatılmasının ve uçuşlarının durdurulmasının ardından Van’daki otellerde neredeyse hiç İranlı turist kalmadığını söyledi.

VANODER Yönetim Kurulu Başkanı, Nevruz Bayramı döneminde Van’ın yaklaşık 150 bin İranlı turist rezervasyonu aldığını söyledi. Yeşilağaç, kendilerine ulaşan henüz bir rezervasyon iptali olmadığı ama sınır kapılarının kapalı kalmaya devam etmesinin bütün rezervasyonların iptal edilmesi anlamına geleceğini söyledi.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre İranlı turistler tatil için genellikle Türkiye’yi tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 2 milyon 501 bin İranlı turist geldi. Türkiye’nin farklı şehirlerine tatil için gelen İranlı turistler, şehirlerin ekonomilerinin de canlanmasını sağlıyor. Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre bir İranlı turist Türkiye’deki tatili boyunca ortalama olarak bin dolar harcıyor.