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18:53 27 Şubat 2020
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    Saçını boyayıp, yürüyüş yapmaya başlayan karısından şüphelenip komşusunu öldürdü

    © İHA / HURİYE FERAH VANLI-AW948519
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    Antalya’da komşusuna 5 el ateş ederek onu öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında "Eşim sürekli yürüyüş yapmaya ve önceki hal ve tavırlarında değişiklik göstermeye başladı. Saçını boyuyor, makyaj yapıyordu" dedi.

    Olay, 7 Ekim 2019’da Kepez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Celil D., Bayram Kır'ı sokak başında arkadaşları ile sohbet ederken gördü. Yakındaki evine giden Celil D., tabancasını alarak Bayram Kır'ın yanına geldi. Celil D., ilk tetiğe bastığında tabanca tutukluk yaptı. Arkadaşlarının, "Bayram kaç bu adam seni öldürecek" diye bağırmasının ardından Celil D., Bayram Kır'a 5 el ateş etti. Celil D., olay yerinden kaçarken Kır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Celil D., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Celil D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Celil D., maktulün annesi, ablası ve yakınları, taraf avukatları katıldı.

    Bayram Kır’ı tanıdığını ifade eden Celil D., kendisiyle komşu olduklarını kaydetti. Celil D., eşinin 2001-2002 yıllarında komşusuyla aldattığını iddia ederek, eşiyle bu nedenden dolayı ayrıldıklarını, daha sonra çocuklar için tekrar evlendiklerini söyledi.

    'Tavırları değişti saçını boyamaya yürüyüş yapmaya başladı'

    Eşinin, maktul Bayram Kır’ın annesiyle çok samimi olduğunu dile getiren Celil D., “Bu süreçte ben evlerine gitmesini istemedikçe o gidiyordu. Hatta Ramazan ayında gece evlerine gidiyordu. Ben neden gidip geldiğini sorduğumda bana, ‘birlikte sahur yapıyoruz’ diyordu. Bu süreçten sonra aramızda sürekli tartışmalar yaşandı. Hatta karakolluk ve mahkemelik olduk. Sonrasında eşim sürekli yürüyüş yapmaya ve önceki hal ve tavırlarında değişiklik göstermeye başladı. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, daha önce yapmadığı tarzda yaşamaya çalışıyordu. Yine sosyal medyadan istemediğim videolar, fotoğraflar paylaşıyordu. Artık benimle cinsel ilişkiye girmeyi de bırakmıştı. Yatağını da ayırmıştı, sürekli kavga ediyorduk" iddialarında bulundu.

    Olay tarihinden yaklaşık 4 gün önce eşinin evi terk ettiğini belirten sanık Celil D., savunmasına şöyle devam etti:

    "Ben eşim gitmeden onun SIM kartını almıştım. SIM kartını kontrol ettiğimde, ‘Halime’ isimli bir numara kayıtlıydı. Bu arada eşim evi terk etmeden önce 17.00-17.30 sıralarında yürüyüşe gidiyordu. O sıralarda ben Bayram’ın işten çıktığını biliyordum, ben eşimin SIM kartından bütün arkadaşlarını aradım, Halime diye bir arkadaşı yoktu. Sonradan bu numarayı aradığımda bir erkek çıktı. Kendisi bana Halime’nin eşi olduğunu söyledi. Bende bunun üzerine, ‘eşinle görüşebilir miyim?’ dedim. O da bana, ‘sen kim oluyorsun benim eşimle görüşüyorsun?’ Bir daha beni arama, karını yatağından alırım’ deyip tersledi."

    Eşinin telefonunda, "Aşkım neredesin? Seni bekliyorum" şeklinde mesajlar gördüğünü ileri süren sanık, eşinin kendisini aldattığına kanaat getirdiği iddiasında bulundu.

    'Bana, ‘evet benim, karına sahip çıksaydın’ dedi'

    Ruhsatsız tabancasını sürekli yanında taşıdığını söyleyen Celil D., olay gününü şu şekilde anlattı:

    "Mahallede dolaşıyordum. Bayram Kır’ın yanında Kenan vardı. Kenan benim komşumdur. Ben daha önce Kenan’a eşimin beni aldattığından ve bu kişinin de mahalleden bir komşu olduğundan şüphelendiğimi anlatmıştım. Zaten bu süreçte Bayram benden sürekli kaçardı. Bayram’ın yanında bulunan Kenan, Bayram’a hitaben ‘kaç kaç’ deyince Bayram oradan kaçmaya başladı. Bayram kaçınca ben de bir an peşinden gittim. Ne olduğunu da anlamadım. Sonra Bayram’ın ayağı takıldı, düştü. Bayram’a hitaben, ‘benim karımı yatağımdan alan kişi sen misin?’ dedim. Zira ben Halime isimli şahsı aradığımda çıkan erkek şahsa Halime ile görüşmek istediğimi söylediğimde, ‘Sen karım ile ne görüşeceksin?’ demişti. Bayram bana, ‘evet benim, karına sahip çıksaydın’ deyince bir anda kafam döndü. Ne yaptığımı bilemedim, yanımda taşıdığım tabancayla ne yaptığımı bilemediğim halde sağ sola ateş ettim. Pişmanım.”

    Sanık Celil D., eşi ve maktul Bayram Kır’ı hiçbir arada görmediğini, ikilinin beraber çekilmiş fotoğraflarının ve videolarının olmadığını, herhangi bir kişinin eşi ve Bayram’ın arasında ilişki olduğuna dair bir şey anlatmadığını da sözlerine ekledi.

    Bayram Kır’ın ablası da sanığın savunmasına ilişkin, “Sanığın eşi benim kardeşime ‘kardeşim’ diye hitap ederdi. Bayram ve sanığın eşi arasında hiçbir şey olmamıştır. Sanığın savunmasında söylediği, ‘Eşim Ramazan ayında bile evlerine gidiyor’ ifadesi yalandır. Eşi Ramazan ayında gece saatlerine kadar evimizde durmamıştır” dedi.

    Sanığın savunmasının ardından mahkeme başkanı maktul Bayram Kır’ın telefonunu inceledi. Yapılan ön incelemede, maktulün sanığı hiç aramadığı rastlanıldı. Aynı zamanda maktulün telefonunda sanığın eşinin numarasının olmadığı, eşiyle hiç görüşmediği ve mesajlaşmadığı ortaya çıktı.

    Mahkeme heyeti, telefonun uzman kişilerce incelenmesine karar ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Antalya, Ölüm, komşu, Şüpheli, Yürüyüş, boya
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