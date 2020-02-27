Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,3 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 15.20 'de 4,3 büyüklüğünde ve saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2020

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