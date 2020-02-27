Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,3 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra saat 17.36'da 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremlerin ardından herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadı.
#DEPREM: Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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