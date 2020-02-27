Kayıt
20:26 27 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den İdlib ve Libya açıklaması

    © Fotoğraf : DHA/İbrahim Laleli
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 2122
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103882/22/1038822256_0:195:2948:1853_1200x675_80_0_0_0b1b852826f8eff17c5b194ac481f057.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002271041496065-bahceli-turk-milleti-idlib-ve-libyada-mesru-savunma-haysiyetinin-onur-mucadelesini-yapmakta/

    MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti İdlib ve Libya'da meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmakta" dedi.

    © AA /
    Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi: Görüşme 35 dakika sürdü
    Bahçeli, Türk askerinin bulunduğu İdlib ve Libya'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur" ifadelerini kullanan MHP lideri şunları kaydetti: 

    "Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bir asır önce neler yaşandıysa, hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, hangi oyunlar sahnelenmişse şimdilerde bir benzerine, hatta daha karmaşığına hem müşahit hem de muhatap oluyoruz. Kuşkusuz dün haklıydık, bugün de haklıyız.

    Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgâh kırılıp atılmıştır.

    Türk milleti İdlib ve Libya’da muzaffer tarihinin, milli bekasının, meşru savunma haysiyetinin onur mücadelesini yapmaktadır. Bu mücadelenin mebde ve menşei imanlı millet ruhudur. Aklen, ahlaken, hukuken, vicdanen ve tarihen Türk devletinin duruşu Hak’tan yanadır ve doğrudur.

    Mahkûm ve mağlup bir millet değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Ecdadımızın çağrısı, coğrafyanın seslenişi, mazlumların iç çekişi, şühedanın hatırası milli şuurda mevcut ve meknuzdur. Duruşumuz bunlarla mündemiçtir. Türk milleti beklenendir, bekleyendir, özlenendir, övülendir.

    İdlib’de zalime karşı mazlumun safındayız. İdlib’de caniye karşı cesaretin tarafındayız. Türk vatanını müdafaa azmiyle, milli güvenliği muhafaza amacıyla İdlib’deyiz. Mücadelemiz gittiği yere kadar taşınmalı; İdlib, İblis’in tasallutundan kurtarılmalı, huzur hakim olmalıdır.

    Elbette şehit veriyoruz. Acı duyuyoruz. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden artık vazgeçmeyi düşünmek bile felakettir.

    Bu mübarek günlerde aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun diyorum, ama baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyorum.

    Regaib Kandilimizin fazilet ve feyziyle, umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimiz ve Türk-İslam alemiyle ebedi saadet ve selamet dileklerimi paylaşıyorum.

    İdlib’deki kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyor, onlar için dua ediyor, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyorum. Hayırlı Kandiller, Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun."

    Etiketler:
    Libya, İdlib, MHP, Devlet Bahçeli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İzmir'de Lidya döneminde basılan paralar ele geçirildi
    İzmir'de Lidya döneminde basılan paralar ele geçirildi
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet