CHP'li Torun'dan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama

Torun, yazılı açıklamasında, Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının iktidar operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılması saray eliyle yapılmış hukuk darbesidir! Seçimle alamadıklarını saray darbesiyle alma çabalarını kabul etmiyoruz! — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) February 27, 2020

Muhalefet belediyelerine kayyum atandığını, icra gönderilerek devletin bütün kaynaklarının kapatıldığını savunan Torun, başkanların tehdit edilerek AK Parti'ye geçmesi için uğraşıldığını iddia etti.

Torun, şunları kaydetti:

"Saray, seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyor. Milli irade ile gerçekleştiremediğini hukuk dışı güç kullanarak elde etmeye çalışıyor. Vatandaşımız her şeyin farkında. 31 Mart'tan ders almamışlar ki yine illegal yollarla ve demokrasi dışı uygulamalarla belediyelerin üzerine ciddi bir baskı uyguluyorlar.

Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'ı sandıkta yıkamadıkları için şimdi hileyle devirmeye çalışıyorlar. Vefa Başkan ve Başkan Yardımcımız mahkeme kararı olmadan görevden alınamaz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz ve yok hükmünde ilan ediyoruz".