'Güvenlik Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı'

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımıyla Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, 2 saat sürdü.

İdlib'deki gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ile Genel Merkez’de toplantı yaptığı bildirildi. CHP’de yarın da olağanüstü MYK toplantısı yapılması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Genel Merkez’de toplantı halinde olduğu ve gelişmeleri değerlendirdiği kaydedildi.

İYİ Parti’den verilen bilgiye göre de Genel Başkan Meral Akşener İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Akşener’in Balıkesir programını iptal ederek, gelişmeleri takip ve değerlendirmek üzere Ankara'ya dönme kararı aldığı kaydedildi.