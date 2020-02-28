Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı: Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.