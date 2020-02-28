MHP Genel Başkanı Bahçeli İdlib'deki gelişmeleri genel merkezden takip ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber İdlib'deki gelişmeleri parti genel merkezinden takip ettiği bildirildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Başkanlık Divanı üyeleriyle Suriye ve İdlib'deki gelişmeleri takip ettiği belirtildi.