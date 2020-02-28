Berat Albayrak'tan taziye mesajı: Ciğerimiz yandı

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.
Bakan Albayrak yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın."
Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. 🇹🇷— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020
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