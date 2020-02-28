AK Parti Sözcüsü Çelik: Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" açıklamasını yaptı.