Bakanlardan İdlib için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İdlib'de Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.

Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. 🇹🇷 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020

​Bakan Ziya Selçuk ise askerlere Allah'tan rahmet, aziz millete sabır ve başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki kahramanlarımız için." paylaşımında bulundu.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize sabır ve baş sağlığı dilerim. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun.



Dualarımız tedavi altındaki ve görevi başındaki kahramanlarımız için...



Aziz milletimizin başı sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 27, 2020

​Sağlık Bakanı Koca, mesajında, "İdlib'de, bu mübarek gecede şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız." ifadesine yer verdi.

İdlib’te, bu mübarek gecede şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın tedavisi için görev başındayız. pic.twitter.com/dSNY2ln24O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 27, 2020

​Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise mesajında şunları kaydetti:

"Dualarımız bu mübarek gecede şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabb'im makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Dualarımız bu mübarek gecede şehitlerimiz ve kahraman ordumuz için.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Rabbim makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin.



Milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/NU4eqpIczZ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 27, 2020

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