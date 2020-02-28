Milli Savunma Bakanı Akar'dan Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Güvenlik Zirvesi' sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Akar ve komutanlar, İdlib'deki Suriye ordusu hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ediyor.