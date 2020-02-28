Oktay: Bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)