Oktay: Bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" açıklamasında bulundu.