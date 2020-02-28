Aydın'da Göç İdaresi'nde tutulan mülteciler bırakıldı

Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa’ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı.

Aydın Göç İdaresi'nde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.