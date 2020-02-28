Dolandırdıkları kişiler hakkında not tutmuşlar: Çok mal, iptal, dolandırıcı olduğumuzu anladı

Mersin'de internet siteleri üzerinden ilan vererek 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenler gibi yapıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 16'sı kadın 19 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların defterlerine, "Bakıyor, çok mal, iptal, dolandırıcı olduğumuzu anladı" gibi notlar aldığı görüldü.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tanıtım sayfası oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenleyip, aldatıcı reklam verip vatandaşlardan 1500 ile 3 bin 500 lira arasında ücret alarak haksız kazanç sağlayan ve dolandırıcılık yapanların olduğunu belirledi.

Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de kaydı bulunmayan 5 denizcilik kursu firması olduğunu tespit etti.

Bahse konu firmaların kendilerine başvuran vatandaşlara sahte olarak hazırladıkları evrakları doldurtarak kurs ücreti altında para tahsil ettikleri, ancak vatandaşlar kurs için aranmadıklarını anlayınca şüphelenerek bahse konu firmaları aradığında iptal olduğunun cevabını aldıkları ve bu şekilde dolandırıldıkları belirlendi.

© İHA / KORAY ÜNLÜ Dolandırıcıların not defterlerine yazdıkları notlar

19 kişi gözaltına alındı

Tespit edilen firmalara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16'sı kadın 19 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık görüşmelerine ait notların bulunduğu defterler, devamlı hatlarını değiştirdikleri, şirket telefonu olarak kullandıkları 26 tuşlu cep telefonu, farklı firmalara ait 10 kaşe, Türkiye’nin birçok ilinden 408 müştekiye ait toplam 840 bin lira olan kurs ücreti adı altında düzenlenmiş evraklar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.

© İHA / KORAY ÜNLÜ Mağdurları aşağılayıcı ifadelerle sınıflandırmışlar

Emniyette ifadeleri alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların dolandırıcılıkta kullandıkları not defterlerine yazdıkları ise görenlere pes dedirtti.

© İHA / KORAY ÜNLÜ Dolandırdıkları kişilerin adlarının yanına 'kalp' işareti koymuşlar.

Dolandırıcıların, mağdurlar hakkında hazırladıkları dosyalarda "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuzu anladı" gibi yazılar yazdıkları görüldü. Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da kalp atarak not almaları dikkat çekti.