14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

Kahta'da Hürriyet mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki oğlu Ş.Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.Ö. tabancayla babasına ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Babanın cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken, oğlu Ş.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.