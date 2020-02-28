HDP'den Meclis'e İdlib için toplanma çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) acil olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İdlib’de yaşanan gelişmelere dair yazılı açıklama yaptı.

Meclis'i olağanüstü toplanmaya çağıran HDP, "Savaş kararları ve tezkerelerin ölüm ve yıkım olduğu gerçekliğinden hareketle, en son Suriye tezkeresinde de Meclis’te hayır oyu kullanan tek parti olarak daha önce ifade ettiklerimizi tekrarlıyoruz ve uyarılarımızın dikkate alınmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

HDP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Savaşın ve çatışmanın halklar açısından her zaman acı ve gözyaşı anlamına geldiğini biliyoruz ve buna benzer üzücü olayların tekrar etmemesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Savaş kararları ve tezkerelerin ölüm ve yıkım olduğu gerçekliğinden hareketle, en son Suriye tezkeresinde de Meclis’te hayır oyu kullanan tek parti olarak daha önce ifade ettiklerimizi tekrarlıyoruz ve uyarılarımızın dikkate alınmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ortadoğu’da içinden çıkılmaz bir hal alan savaş durumunun sona ermesi ve bölgesel barışın gerçekleşmesi için en gerçekçi yolun diyalog ve müzakere olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz.

Dün gerçekleşen elim olaydan bu saate kadar yapılan karartma, gizleme, sansür ve sosyal medya platformlarının engellenmesi, alınan tezkere kararındaki yanlışlığı saklama amacı taşımaktadır.

Toplum merak içinde gelişmeleri izlerken iktidarın Meclis’i bilgilendirmemiş olması kabul edilemez.

Halkların Demokratik Partisi olarak çağrımız; iktidarın öncelikle halkı ve Meclis’te grubu olan/olmayan tüm partileri acilen şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi için Meclis’in olağanüstü toplanmasıdır.

Bunun için TBMM Başkanını yetkisini kullanarak Meclis’i acilen toplamaya davet ediyoruz. Bugüne kadar yapılan hatalardan dönmek için hala geç değildir.

Savaş karşısında barışı savunan bütün güçleri sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bu kapsamda bir kez daha hayatını kaybeden askerlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.”