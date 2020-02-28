Dışişleri Bakanlığı: Sığınmacıların Batı'ya hareketi, İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebilir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, göçmenlerin Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Aksoy ayrıca, "Ülkemizin sığınmacı politikasında bir değişiklik yoktur. İdlib'deki gelişmeler mevcut göç baskısını artırmakta" ifadelerini kullandı.