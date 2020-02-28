Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize ‘dur’ demeli ve somut adımlar atmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada dün Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

'Türk askerine yapılan saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini' belirten Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın hedefin havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.

Kalın, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır."