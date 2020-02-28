Avrupa'ya gitmek için yola çıkan İdlibli Enis: Burada 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor, hiçbir şey kalmadı

Avrupa’ya gitmek için Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan otobüsle yola çıkan İdlibli Enis, ”Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sabah erken saatlerde İstanbul Esenler'de bulunan sığınmacılar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bilet alarak otobüse binen sığınmacılar, Edirne yönüne doğru hareket etti.

Burada İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan İdlibli Enis ise 4 yıl önce Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, “Türkiye’de birçok sektörde çalıştım. Önce Yunanistan’a ardından ise Avrupa’ya gitmek istiyorum. Türkiye’de çok fazla Suriyeli var. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var. 2 milyon kişi daha yolda olduğu konuşuluyor. Bir süre sonra olmuyor. Avrupa neden istemiyor? Avrupa da biraz alsın” dedi.

Afganistanlı bir başka sığınmacı genç ise, “3 senedir Türkiye'de çalıştım. Her işte çalıştım. Türkler bize kucak açtılar. İyi insanlar. Şimdi Yunanistan gitmek istiyoruz. Ülke hedefimiz Almanya ya da Fransa olacak" diye konuştu.

Avrupa'ya gitmek için yola çıkan İdlibli Enis: Avrupa’ya gitmek istiyorum. Burada hiçbir şey kalmadı. Burada 4 milyon Suriyeli var, yarın 2 milyon geliyorhttps://t.co/tRMVPgYe9J pic.twitter.com/oGTOFUKBWP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2020

'Nuh'un gemisi, son gemi'

​Söz konusu röportajın ardından bir otobüs firmasında çalışan yetkilinin, sığınmacılara "Nuh'un gemisi son gemi, kalkıyor. Evet, kurtuluş için son gemi" ifadesiyle seslendiği gözlendi.

Esenler Otogarı'nda sığınmacılara seslendi: Nuh'un gemisi, son gemi, kalkıyor. Evet, kurtuluş için son gemihttps://t.co/RCUfrdHE5v pic.twitter.com/L4PkkVk91S — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2020

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