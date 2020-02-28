İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ile Putin en kısa sürede yüz yüze görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde 'en kısa sürede yüz yüze görüşmeye' karar verdiklerini duyurdu.

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı." — AA Canlı (@AACanli) February 28, 2020

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de görüşeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin v eErdoğan'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı. Lavrov, Ankara'nın inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde İdlib mutabakatlarının uygulama sürecinin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada da Putin ile Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınması hususunda anlaştığı belirtilmişti.