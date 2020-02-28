AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sınırlarda hareketlilik başladı.
Göçmenlerin, Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri'ne ulaştıkları görüldü.
Demirören Haber Ajansı (DHA), göçmenlerin suları çekilen Meriç Nehri Yatağı'ndan geçiş anlarına dair görüntüler paylaştı.
Sınıra yürüyen göçmenler Meriç Nehri yatağından geçti https://t.co/y0acOyBTVw pic.twitter.com/1wSy0zX9kF— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2020
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