Hatay'da füzelerin yönü Suriye'ye çevrildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

İdlib'de 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste Stinger füzelerinin namlularının Suriye'ye çevrildiği görüldü.

Hatay sınırındaki füze rampalarının yönü Suriye'ye çevrildihttps://t.co/BwJuxiGKwr pic.twitter.com/Ny1EEZpoec — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2020

​İHA'nın aktardığı habere göre, Hatay'ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne de mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.