Erdoğan'dan Putin'e: Rejimin her unsuru Türkiye için meşru hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik olarak düzenlenen saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu görüşmede Erdoğan'ın Putin'e "Rejimin her unsuru Türkiye için meşru hedeftir" dediğini aktardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlenen ve 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'da medya yöneticileriyle bir araya geldi.

Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sahasındaki tüm faaliyetlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) verdiği yetki kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

İdlib'in Türkiye açısından hem güvenlik meselesi hem de insani boyutuyla hayati bir mesele olduğunu kaydeden Altun, "İdlib düşerse milyonlarca mülteci Türkiye’ye, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak. Yeni mültecilere Türkiye’nin yardım etme, kaynak üretme imkanı kalmamıştır" diye konuştu.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah saat 10:15'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair ayrıntıları da aktardı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, şehitlerimizin kanlarının asla yerde bırakılmayacağını açık ve net şekilde vurgulamıştır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda, rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğunu ve ateş altına alınacağını belirtmiştir. Bununla birlikte rejimin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesini beklediklerini dile getirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu tür saldırıların Türkiye'yi İdlib konusundaki yaklaşımından geri çevirmediği gibi tam tersine daha da kararlı hale getirdiğini belirtmiş, Astana sürecinin taraflarının ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Rusya'nın bu anlamda çok açık şekilde Soçi Mutabakatı'nın 3. maddesi gereğince rejimi durdurma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Bu görüşmede karara bağlanan önemli bir husus da iki liderin en kısa sürede bir araya gelerek, yüz yüze görüşmelerinin sağlanması kararı olmuştur."