Yunanistan sınırında sığınmacılara gazlı müdahale

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Edirne'de bir grup sığınmacı, Yunanistan sınırına yürüdü. Yunan yetkililer, Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara gaz bombası attı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sığınmacı gece yarısından itibaren Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Ancak CNN TÜRK muhabiri Zeynep Timurlenk Pozut, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda tampon bölgeden ilerleyip geçmeye çalışan sığınmacılara Yunanistan tarafından gaz bombası atıldığını ve sığınmacıların çığlıklar içerisinde geri kaçtığını belirtti.

​Yunan tarafının sığınmacıların tampon bölgeden ileriye gitmelerine izin vermediği ve ikna ederek geri göndermeye çalıştığı belirtiliyor.