Afgan sığınmacı: Avrupa’ya gitmek istiyoruz, tekne bulmak zor, kişi başı 800 dolar istiyorlarmış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından başlayan sığınmacı hareketliliği, İzmir Otogarı'nda da devam etti.
3 yıldır Balıkesir'de yaşayan ve kapıların açılma haberini İzmir’de bulundukları sırada alan 2'si çocuk olmak üzere 8 Afgan göçmen, Avrupa’ya geçmek için plan yaptıklarını belirtti. İzmir Otogarı'nda bekleyen Abdüllatif Saadet, “Biz normalde Balıkesir’de yaşıyoruz. Türkiye’nin kapıları açtığını duyduk. Haberi İzmir’de aldık. Önce Balıkesir’e gideceğiz, daha sonra Yunanistan’a geçmeyi düşünebiliriz” dedi.
Afgan sığınmacı:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2020
- 'Kapılar açıldı' haberini alınca sevindik, Avrupa’ya gitmek istiyoruz
- Tekne bulmak biraz zor. Bu işi organize edenler kişi başı 800 dolar istiyormuş. 1-2 saat içinde tekne veya lastik botla adaya ulaştırıyorlarmışhttps://t.co/bufAtTQgt7 pic.twitter.com/Z22l65DDNc
Ahmed Haydari ise, “Biz 3 sene Türkiye’de yaşadık. Kapılar açıldığı için Avrupa’ya gitmeyi düşünüyoruz. Haberi alınca sevindik. Önce İzmir’den Balıkesir’e geçeceğiz. Ardından da Edirne’ye geçip Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Tekne bulmak biraz zor. Eğer bulursak Yunanistan’a da gideriz. Belki Balıkesir ve İstanbul’daki arkadaşlarla toplanıp gidebiliriz. Tekne ile Yunanistan’a geçmemiz için bu işi organize edenler kişi başı 800 dolar istiyormuş. 1-2 saat içinde tekne veya lastik botla adaya ulaştırıyorlarmış” diye konuştu.
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