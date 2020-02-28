İstanbul Başkonsolosluğu: Türk sosyal medya ağlarında Rus diplomatik temsilciliklerine tehditler yöneltiliyor

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "28 Şubat gecesi başkonsolosluğun ana girişinde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla bir protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, Türk askerlerin Suriye'nin kuzeyinde hava saldırıları sonucu ölmesiyle ilgili olarak Rusya'yı ve ülke yönetimini suçlayan Rusya karşıtı sloganlar attı" ifadeleri kullanıldı.

Başkonsolosluk, Rus temsilciliğin sosyal medya hesaplarına Rusya'nın eylemlerinin kınandığı ve Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik tehditlerin yöneltildiği mesajlar gönderildiğinin altını çizdi.

Başkonsolosluk, Türk güvenlik makamlarıyla Rus diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik ek önlemler alındığını ekledi.