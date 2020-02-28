Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısıbaşkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığı'nda tekrar bir araya geldi.

16.00'da başlayan görüşme 17.45 civarında tamamlandı. 1 saat 45 dakika sürdü. 3 günlük görüşme takvimi boyunca en kısa süren görüşme olarak kayıtlara geçti.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.