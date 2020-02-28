İdlib'de hayatını kaybeden askerler için 'Nasıl olsa herkes gidecek' diyen İnanç: Allah şehitliği bana da nasip etsin

Yazar Hayati İnanç, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden asker için kullandığı "Kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Nasıl olsa herkes gidecek" ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirtti. İnanç, "Allah şehitliği bana da nasip etsin" dedi.

TRT 1'de yayınlanan İyi Fikir programına konuk olan yazar Hayati İnanç, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıcı sonucu hayatını kaybeden 33 askerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İnanç, kamuoyunun duruma gösterdiği tepkiye dair şunları söyledi:

"Bitmiş gibi, kaybımız varmış gibi konuşuyorlar. Bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan kabir hayatına geçtiler. Nasıl olsa herkes gidecek. Şehit olmayı istemek lazım. Mühim olan biz gitmeden önce biz hazırlığımızı yapalım da güzel gidelim. Nasıl olsa herkes gidecek. Derler ya 'Herkes ölür ama herkes yaşamaz, herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz' bu büyük bir nimettir. Şehit olmayı istemek lazım."

İnanç'ın sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine kişisel Twitter hesabında yeni bir açıklama yapan İnanç, şunları söyledi:

"Bu sabah TRT 1'de programda söylediğimiz 'Şehitlerimiz için kaybettik demek doğru olmaz. Dünyalarını değiştirdiler ve onlar en büyük şerefe dair oldular' şeklindeki sözlerimin bazılarınca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrendim. Uğurlayanlar ağlarken şehit güler. En büyük devlete erdiler. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitliği bana da nasip etmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

​