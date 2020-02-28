TBMM Başkanı Şentop: Meclis kapalı oturumu yarın değil salı günü yapılabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 33 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası açıklama yaptı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün itibariyle İdlib'de bölgede 33 şehidimiz var 32 vatan evladımız yaralı. Milletimizin ciğerini dağlayan bir olay şehitlerimiz. Geceden beri ben de takip ediyorum bilgileri. TSK bu saldırıyı gerçekleştiren rejim güçlerine karşı büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Bunlar devam ediyor. Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz. CHP tarafından Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması ile ilgili talepte bulundu. Meclis'teki milletvekili tam sayısının 5'te biri milletvekili bunu talep edebiliyor. Bu talep üzerine olağanüstü toplantı gerçekleşmiyor. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için genel kurulu toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim.''