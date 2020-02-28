Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in telefonda görüştüğü bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır. pic.twitter.com/oK5uEiBWHd— TSK (@TSKGnkur) February 28, 2020
Güler ve Milley'in görüşmesinde güncel konuların ele alındığı bildirildi.
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