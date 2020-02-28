Kızılay Başkanı Kınık: Türkiye’de Avrupa yönünde sığınmacı hareketinin güçlendiğini görüyoruz

Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’nin Suriye ile güneybatı sınırını açtığını gözlemlemediklerini, gözlemledikleri tek şeyin, Türkiye’deki sığınmacıların artan gruplar şeklinde Avrupa sınırına doğru hareketi olduğunu ifade etti.

Kınık, Türk Kızılay’ın insani ve yardımcı rolüyle değerlendirmeler doğrultusunda sığınmacılara hareket güzergahları boyunca ve sınırda yardım sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.