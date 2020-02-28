TBMM'den İdlib saldırısına tepki: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle saldırıyı kınadı

TBMM’de grubu bulunan dört parti ortak bildiri yayınlayarak, İdlib saldırısını kınadı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin imza attığı bildiride “Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin tecelligahı olan TBMM’deki parti grupları olarak, şiddet ve nefretle kınıyoruz” denildi.

TBMM’de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın imzasıyla ortak bildiri yayınlandı. HDP grubunun imza atmadığı bildiride şöyle denildi:

“27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı, Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Askerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz.”