Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile İdlib'deki gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.



Cumhurbaşkanımız ve Orban, İdlib’deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkileri görüşmüştür. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 28, 2020

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Erdoğan Macaristan Başbakanı ile görüşmesinden önce İdlib'deki son durumla ilgili Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon trafiğindeki bir diğer isimse Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı Erdoğan-Merkel telefon görüşmesinde, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Erdoğan, İdlib ile ilgili bir telefon görüşmesi de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptı.