Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ursula von der Leyen görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, Suriye'de gerçekleşen saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınarak, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 28, 2020

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.