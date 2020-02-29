Dışişleri Bakanlığı'na yönelik konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarında usulsüzlüğe 44 gözaltı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarında usülsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 121 şüpheliden 44'ü polisin düzenlediği operasyonlarda yakalandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dışişleri Bakanlığında 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavlarında usülsüzlük yaptıkları tespit edilen FETÖ üyesi 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda aralarında katip ve konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu 44 zanlı yakalandı.

Zanlılardan 5'inin, daha önce yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulundukları belirlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin, Rusya, Cibuti, Belçika, Pakistan, Japonya, Somali ve Tanzanya'daki Türk temsilciliklerinde görevli oldukları öğrenildi.

Bunlardan Türkiye'ye gelen 5'inin operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.