Sinirlioğlu: Türkiye savaş istemiyor ancak güvenliği tehdit altında olduğunda buna karşılık verecektir

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib gündemiyle toplanan BMGK'da açıklamalarda bulundu. Sinirlioğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye savaş istemiyor ancak güvenliği tehdit altında olduğunda buna karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.