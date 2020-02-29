Edirne'de sığınmacı hareketliliği artıyor: Geceyi yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçirdiler

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'de toplanıyor. Sınır hattında insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasında gerginlik de artıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından yüzlerce sığınmacı, Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kentte önceki gün gece saatlerinde başlayan sığınmacı hareketliği artarak devam ediyor.

© AA / Sınır hattında Yunan güvenlik güçleri ile sığınmacılar arasında gerginlik de artıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Geceyi burada geçiren sığınmacılar yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi.

© AA / Geceyi burada geçiren sığınmacılar yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

Tampon bölgede bekleyen sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası atıyor.

© AA / Yüzlerce sığınmacı, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Öte yandan düzensiz göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti.