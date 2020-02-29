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11:35 29 Şubat 2020
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    CHP MYK toplantısının perde arkası: Kılıçdaroğlu İdlib'de 33 askerin hayatını kaybettiği gece gözyaşlarını tutamadı

    © Fotoğraf : Sözcü / Saygı Öztürk
    Türkiye
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    Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik saldırının yaşandığı gece, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadığı ortaya çıktı.

    Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği gece, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabaha kadar gelişmeleri takip ettiği öğrenildi. CHP liderinin, bölgeye gönderilen milletvekillerinden beş dakikada bir bilgi aldığı ve olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına iki askeri danışmanın da katıldığı belirtildi. 

    Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun, saldırıyla ilgili olarak resmi açıklama yapılmaması üzerine kendisine ulaşan asker yakınlarıyla telefonda görüştüğü aktarıldı.

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre MYK toplantısının perde arkasında şunlar yaşandı:

    "Şehit sayısı konusunda ilk bilgiyi CHP Reyhanlı İlçe Başkanlığı’ndan alan Kılıçdaroğlu’nun 'Eyvah. Bu çocukların annesine, babasına ne diyeceğiz?' diye tepki verdi. 

    MYK toplantısı sırasında Kılıçdaroğlu’nun duygusal anlar yaşadı. Kayseri’den bir kamu görevlisi bölgede bulunan asker çocuğundan haber alamaması üzerine Kılıçdaroğlu’na ulaşarak yardım istedi. Üst düzey bir subayın annesinin de telefonu üzerine Kılıçdaroğlu’nun 'Eyvah şimdi ben anneye ne diyeceğim' diyerek telefonu açtığı belirtildi. Kılıçdaroğlu anneyi sakinleştirmeye çalışırken gözyaşlarını tutamadı.

    Kılıçdaroğlu’nun 'Dünyanın en kahraman, en başarılı ordusunu, bizim çocuklarımızı hava desteği olmadan oraya yollamak ve çocukların başına bu felaketin gelmesini önlememek; kahraman ordumuzun gücünü kırma çalışmasıdır. Karizmasını, güvenilirliğini sarsmaya çalışıyorlar' dediği belirtildi. 

    Daha önce iktidarı uyardıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu 'İdlib’de ne işimiz var? İdlib de, Suriye de Libya da bir askerimizin tırnağı etmez. Bu bilgi akışının kesilmesi, böyle bir kahraman ordunun sevk ve idaresindeki siyasi yetersizliği gösteriyor' ifadelerinde bulundu.

    Akar dönmedi

    Kılıçdaroğlu Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ı aramasına karşın herhangi bir geri dönüş olmadı. Aynı saatlerde aranan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un ise sabaha karşı döndüğü ifade edildi. Kılıçdaroğlu başsağlığı diledikten sonra iletişim kanallarının kapalı olması ve bilgi verilmemesi nedeniyle TBMM’nin kapalı oturumunda bu konunun ele alınması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun Akar’ın dönmemesi üzerine 'Demek ki diyecek bir şeyleri yok' dediği belirtildi.

    Akar’ın bilgi vermemesini ve koordinasyonsuzluk yaşanmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden askerlerle ilgili resmi açıklamanın Hatay Valiliği tarafından yapılmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hiçbir açıklama yapmadığı eleştirileri üzerine Kılıçdaroğlu 'Meclis Başkanı beklenmeli. Ordu, Meclis’in ordusu. Gökyüzü karardığında fırtına çıktığında kaptanlar gökyüzüne bakar. Meclis gökyüzündeki mavi umuttur. Bütün bu süreç Meclis üzerinden yürütülmeli' dedi."

    Kılıçdaroğlu, 8 Ekim 2019'da Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyi uzatan tezkereye, 'içleri yana yana evet diyeceklerini' bildirmişti.

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