Motor ve botlarla sığınmacıları Yunanistan'a götürüyor: Biz bu işi, gönül işi olarak yapıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Ayvacık'ta sığınmacı yoğunluğu oluştu. Motor ve botlarla sığınmacıları karşıya geçiren Mehmet S., 'bu işi gönül işi olarak yaptıklarını' söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sığınmacı yoğunluğu oluştu.

Bölgeye gelen kişiler, uygun hava şartlarında mültecileri Midilli adasına geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Edirne’den Ayvacık’a gelen Mehmet S., “7 - 8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Edirne’de yaşıyorum. Yunanistan göçmenlerin girişine izin vermediği için buradan göndermeye çalışıyoruz. Göçmenler serbest olduğunu duyunca hepsi sınır kapısına gittiler. Sınır kapılarından geçiş yok. Bunu anlamaları, öğrenmeleri birkaç günü bulur. Sonra buraya gelirler. Birkaç gün sonra burada yoğunluk olur” dedi.

Motor ve bot alarak mültecileri karşıya geçirdiklerini ifade eden Mehmet S., “Biz bot ve motor alıyoruz. Bot karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. 7-8 bin euro bize maliyeti oluyor. 2-3 bin euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan’da olurlar” diye konuştu.

Bir süredir Ayvacık’ta kalan 35’e yakın Afganlının paraları olmadığını dile getiren Mehmet S, “Burada bekleyen Afganların sayısı az ve paraları yok. Akşam saatlerinde deniz durulursa geçişleri bekliyoruz. Biz bu işi gönül işi olarak kabul ediyoruz. Son bir tane kalana kadar en güvenli şekilde bu işi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Motor ve botlarla sığınmacıları Yunanistan'a geçiriyor:

- 7-8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Göçmenler yanlış anlayıp sınır kapılarına gitmişler, asıl geçişler Ayvacık'tan. Anlayınca gelirler zaten

- 7-8 bin euro maliyeti oluyor. 2-3 bin euro bize kalıyorhttps://t.co/pFfIN404cH pic.twitter.com/UJunhTYE2E — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 29, 2020

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