Çavuşoğlu: NATO'ya teşekkür ediyoruz, Suriye konusunda acil toplandılar

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- NATO'ya teşekkür ediyoruz, Suriye konusunda acil toplandılar

- Rusya rejime destek veriyor. Çeşitli silahlı grupları getiriyor. Bu saldırganlığı durdurmazsak Türkiye'ye 3 milyon insan gelecek. Biz bugüne kadar bu yükü yalnız çektik, gelen destekler ortada. AB ise sözünün yalnızca yüzde 10'unu tutabildi. Diğer taraftan bu Türkiye'de sosyal bir konu ve ekonomik bir yük.

- Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz, artık bu süreçten geri dönmek olmaz.