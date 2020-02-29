İçerde operasyonlar, sınırda ambulans hareketliliği

33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından, Suriye hedefleri dünden bu yana hem havadan hem karadan vuruluyor. Düzenlenen operasyonlarda Suriye Ordusu'na ait önemli noktaların vurulduğu ve üst düzey askeri yetkililerin öldürüldüğü belirtiliyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’nda da gün boyu ambulans trafiği yaşandı.

Suriye'nin hava saldırısı sonucu 33 Türk askerinin yaşamını yitirmesinin ardından bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Dünden bu yana Suriye hedefleri TSK tarafından hem havadan hem karadan vuruldu. 33 askerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Suriye yönetiminin jet ve helikopterlerinin bulunduğu ve yer yer saldırıların düzenlendiği noktalardan biri olan Halep’teki Kuveyris Hava Üssü SİHA’lar tarafından vuruldu.

Suriye Ordusu'na ait hedefler bir bir vuruldu

Kimyasal silahların bulunduğu belirtilen 7 ayrı noktaya düzenlenen operasyonlarda klor gazı ile üretilen bomba ve mühimmatların da imha edildiği bildirildi. Suriye Ordusu'nun (SAA) en büyük üslerinden biri olan Curin askeri üssüne de hava saldırısı düzenlendiği öğrenilirken, düzenlenen operasyonlarda Suriyeli üst düzey subaylarının da öldürüldüğü belirtiliyor. Dün düzenlenen saldırılarda, Suriye'nin 124. Cumhuriyet muhafızları taburu komutanı Tuğgeneral burhan Rahman öldürüldüğü duyurulmuştu.

Öte yandan, Suriye güçlerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Türkiye tarihinde ilk kez sürü SİHA operasyonu yapıldı.

Sınır birliklerinden Suriye hedeflerine yönelik obüs ve top atışları yapıldı.

Cilvegözü’nde ambulans ve cenaze aracı hareketliliği

33 askerin yaşamını yitirdiği saldırının ardından bir süre kapatılan Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvdegözü sınır kapısı da dün sabah itibariyle açılmasının ardından hareketlilik başladı. Suriye tarafından gelişlerin olduğu gözlenirken, Türkiye tarafından TIR’larla insani yardım taşındı. Sınır kapısında sabah saatleri itibariyle sık sık ambulanslar giriş çıkış yaparken, yer yer cenaze araçları da sınırın diğer tarafına giriş çıkış yaptı. Hareketliliğin nedeni ise henüz öğrenilemedi.

Türkiye’nin verdiği süre bu gece doluyor

Türkiye'nin Suriye ordusunun İdlib çatışmasızlık bölgesi sınırları dışına çekilmesi için verdiği süre bu gece doluyor. Türkiye-Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucu mutabakata varıldığı açıklanırken, bu süreçte diplomasi yolunun daha ağır basacağı belirtiliyor.