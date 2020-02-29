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20:48 29 Şubat 2020
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    Türkiye'de siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazarlardan 'Suriye'den elinizi çekin, askerler evine dönsün' çağrısı

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye
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    Türkiye'deki bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar 'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' başlığını taşıyan çağrı metni yayınladı.

    Suriye’nin İdlib şehrinde 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından birçok yazar, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi askerlerin geri çekilmesi için deklarasyon yayınladı.

    ‘Suriye’den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün’ başlığını taşıyan çağrı metni imzaya açıldı.

    Metinde şu ifadelere yer verildi: 

    “Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekler ortada, durum açıktır. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.”

    28 Şubat 2020 itibarıyla imzacılar şöyle:

    Ali Balkız, Yazar-Alevi Bektaşi Federasyonu Önceki Başkanı

    Alpaslan Savaş, Yazar,

    Sendika uzmanı

    Asaf Güven Aksel, Yazar

    Aydemir Güler, Yazar

    Aziz Konukman,

    Barış Pehlivan, Gazeteci -Yazar

    Barış Terkoğlu, Gazeteci – Yazar

    Barış Zeren, Akademisyen, yazar

    Batukan Ceyran, Kısa Film Yönetmeni

    Canol Kocagöz, Çizer

    Ceyda Karan, Gazeteci – Yazar

    Dengin Ceyhan, Piyanist

    Didem Alesoy, Tiyatro Sanatçısı

    Ece Ataer, Türkolog yazar

    Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar

    Ender Yiğit, Tiyatro Sanatçısı

    Enver Aysever, Gazeteci – Yazar

    Erendiz Atasü, Yazar

    Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK Skr.

    Fatih Yaşlı, Gazeteci – Yazar

    Gülcan Altan, Müzisyen

    Hürriyet Yaşar, Yazar

    İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi

    Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

    Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi

    Levent Üzümcü, Tiyatro Sanatçısı

    Mehmet Barış, Şair

    Mehmet Kuzulugil, Sol Genel Yayın Yönetmeni

    Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı

    Müjde Tozbey Erden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

    Murat Güner, Müzisyen

    Musa Ağacık, Gazeteci

    Mustafa Hoş, Gazeteci – Yazar

    Mustafa Karadağ, Hukukçu – Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı

    Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci – Yazar

    Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi

    Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni

    Nazım Serhat Fırat, Fotoğraf Sanatçısı

    Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen

    Neval Oğan Balkız, Hukukçu – Akademisyen

    Nihal Martlı, Ressam

    Nihat Behram, Şair

    Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi

    Olgu Ülkenciler, Ressam

    Orhan Aydın, Tiyatrocu

    Orhan Gökdemir, Gazeteci – Yazar

    Özgür Başkaya, Tiyatro Sanatçısı

    Rıfat Okçabol, Öğretim Üyesi

    Saadet Ülker, Emekli öğretim Üyesi

    Sait Munzur, Çizer

    Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi

    Serpil Güvenç, Yazar

    Sinan Kılıç, Fotoğraf Sanatçısı

    Şükrü Veysel Alanyalı, Tiyatro Sanatçısı

    Şule Aydın, Gazeteci

    Suphi Varım, Yazar

    Tuğrul Keskin, Şair, Yazar

    Uğur Güç, Gazeteci, ÇGD İstanbul Temsilcisi

    Ulaş Can, Gazeteci

    Vedat Kuşku, Tiyatro Sanatçısı

    Yapıcılar Orkestra, Müzik Grubu

    Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili

    Zuhal Okuyan, Prof. Dr. 

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