Türkiye'de siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazarlardan 'Suriye'den elinizi çekin, askerler evine dönsün' çağrısı

Suriye’nin İdlib şehrinde 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından birçok yazar, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi askerlerin geri çekilmesi için deklarasyon yayınladı.
‘Suriye’den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün’ başlığını taşıyan çağrı metni imzaya açıldı.
Metinde şu ifadelere yer verildi:
“Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekler ortada, durum açıktır. Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.”
28 Şubat 2020 itibarıyla imzacılar şöyle:
Ali Balkız, Yazar-Alevi Bektaşi Federasyonu Önceki Başkanı
Alpaslan Savaş, Yazar,
Sendika uzmanı
Asaf Güven Aksel, Yazar
Aydemir Güler, Yazar
Aziz Konukman,
Barış Pehlivan, Gazeteci -Yazar
Barış Terkoğlu, Gazeteci – Yazar
Barış Zeren, Akademisyen, yazar
Batukan Ceyran, Kısa Film Yönetmeni
Canol Kocagöz, Çizer
Ceyda Karan, Gazeteci – Yazar
Dengin Ceyhan, Piyanist
Didem Alesoy, Tiyatro Sanatçısı
Ece Ataer, Türkolog yazar
Ekrem Ataer, Müzisyen, Yazar
Ender Yiğit, Tiyatro Sanatçısı
Enver Aysever, Gazeteci – Yazar
Erendiz Atasü, Yazar
Erhan Nalçacı, Prof. Dr., Bilim ve Aydınlanma Akademisi YK Skr.
Fatih Yaşlı, Gazeteci – Yazar
Gülcan Altan, Müzisyen
Hürriyet Yaşar, Yazar
İsmail Üstün, Emekli Öğretim Görevlisi
Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri
Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi
Levent Üzümcü, Tiyatro Sanatçısı
Mehmet Barış, Şair
Mehmet Kuzulugil, Sol Genel Yayın Yönetmeni
Metin Coşkun, Tiyatro Sanatçısı
Müjde Tozbey Erden, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Murat Güner, Müzisyen
Musa Ağacık, Gazeteci
Mustafa Hoş, Gazeteci – Yazar
Mustafa Karadağ, Hukukçu – Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci – Yazar
Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi
Mustafa Ziya Ülkenciler, Sanat Yönetmeni
Nazım Serhat Fırat, Fotoğraf Sanatçısı
Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen
Neval Oğan Balkız, Hukukçu – Akademisyen
Nihal Martlı, Ressam
Nihat Behram, Şair
Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi
Olgu Ülkenciler, Ressam
Orhan Aydın, Tiyatrocu
Orhan Gökdemir, Gazeteci – Yazar
Özgür Başkaya, Tiyatro Sanatçısı
Rıfat Okçabol, Öğretim Üyesi
Saadet Ülker, Emekli öğretim Üyesi
Sait Munzur, Çizer
Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi
Serpil Güvenç, Yazar
Sinan Kılıç, Fotoğraf Sanatçısı
Şükrü Veysel Alanyalı, Tiyatro Sanatçısı
Şule Aydın, Gazeteci
Suphi Varım, Yazar
Tuğrul Keskin, Şair, Yazar
Uğur Güç, Gazeteci, ÇGD İstanbul Temsilcisi
Ulaş Can, Gazeteci
Vedat Kuşku, Tiyatro Sanatçısı
Yapıcılar Orkestra, Müzik Grubu
Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili
Zuhal Okuyan, Prof. Dr.
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