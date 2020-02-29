Türkiye'nin Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu

Türkiye URL'yi kısaltın 18 2

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" açıklaması yaptı.