Soylu: Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacı sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:
Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan sığınmacıların sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan sığınmacı sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi:
Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020
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