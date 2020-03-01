Ahmet Hakan: Giderken Türkiye'ye laf edenleri bir daha asla almayalım

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğine yönelik haberlerin ardından yüzlerce sığınmacı sınır kapılarına akın etmeye başladı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısının 'Kapılar açıkken yapılması gerekenler' başlıklı bölümünde, sığınmacıların Türkiye'den çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hakan, sınır kapıları açıkken yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
- Çoluk çocuk şişme botlara doluşmalara izin vermeyelim.
- Göz göre göre kimseyi ölüme göndermeyelim.
- Mültecileri güvensiz yollardan uzak tutalım.
- 'İlle de gideceğim' diyene çocukları bırak diyelim.
- Giderken Türkiye’ye laf edenleri bir daha asla almayalım.
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