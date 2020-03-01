Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısıyla ilgili, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.

Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

​Soylu, dün yaptığı açıklamada da Edirne üzerinden ayrılan sığınmacıların sayısının 47 bin 113 olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin sığınmacılara 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine Edirne'ye akın eden sığınmacılar, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala Sınır Kapısı'na da yönelmişti.

Yunanistan topraklarına yönelik 4 binden fazla yasa dışı girişin engellendiğini, 66 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.