Siirt-Şırnak arasında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen PKK'lıları yakalak için Siirt-Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığını belirtti.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı'nın operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 'Kapan operasyonları'nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.